Кочарян выступил за наращивание военного присутствия России

https://static.news.ru/photo/8dd1bd00-cdb9-11eb-acb6-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/facebook.com

Российское военное присутствие на территории Армении необходимо наращивать, так как в ближайшее время в регионе едва ли будет спокойно. Об этом в разговоре с журналистами заявил бывший президент страны Роберт Кочарян. Его слова приводит РИА Новости, Sputnik Армения и RT.

Политик ответил на вопрос об усилении российской военной базы. По его мнению, непринципиально, будет ли это вторая база или расширенная первая. Важно, чтобы присутствие РФ в регионе было акцентированным в военном плане.

Это должна быть современная военная база, то есть должно быть не символическое присутствие, а реальное, сильное, убедительное для других. И, кстати, российская база в этом плане достаточно сильная. Но присутствие надо наращивать. Регион неспокойный, и я не думаю, что в ближайшие годы он успокоится, — подчеркнул Кочарян.

Также бывший президент высказался относительно власти в Армении. Он считает, что сейчас армянский премьер обладает слишком большими полномочиями. Кочарян заключил, что в стране необходимо восстановить систему противовесов.

Ранее экс-президент Армении и лидер предвыборного блока «Армения» Роберт Кочарян в интервью телеканалу РБК заявил, что в ситуации с Азербайджаном не стал бы рассчитывать на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).