Кочарян признался, почему не рассчитывает на ОДКБ в конфликте с Баку

https://static.news.ru/photo/b4c0c6c2-c2ba-11eb-b9f7-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: facebook.com/Robertkocharyan

Экс-президент Армении и лидер предвыборного блока «Армения» Роберт Кочарян в интервью телеканалу РБК заявил, что в ситуации с Азербайджаном не стал бы рассчитывать на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Каких-то больших ожиданий от ОДКБ у меня нет, я об этом говорю публично. К сожалению, наши власти сделали всё, чтоб омрачить наши отношения с ОДКБ: известное уголовное дело по экс-генсеку организации Юрию Хачатурову. Да и в двустороннем плане у Азербайджана гораздо более тёплые отношения практически со всеми странами ОДКБ, ну Россия стоит в этом плане особняком, но решение принимается коллективно в рамках этой организации, — отметил он.

Кочарян добавил, что считает главным «сдерживающим фактором» российское присутствие.

Я полагаю, здесь сдерживает факт присутствия России в Армении, военного присутствия, и тот факт, что есть двусторонний договор с российской стороной. Я думаю, это самый сдерживающий фактор в этой ситуации, — пояснил он.

До этого и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян говорил, что Ереван не исключает обращения в Совет Безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он сообщил, что Армению не удовлетворяет «быстрота действий» ОДКБ относительно решения проблемы границы с Азербайджаном, и добавил, что организация не выразила публично по этому поводу чёткую позицию.

Ранее Кочарян заявил, что полномочия премьер-министра необходимо урезать. Это просто недопустимо, подчеркнул он, аргументировав свою позицию тем, что ни один глава государства не имел столько полномочий, сколько имеет глава правительства.