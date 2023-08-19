Коц раскрыл правду об ударе по Чернигову: что пишут военкоры 19 августа Военкоры обсуждают последние новости СВО и связанные с ней темы

Фото: МО Украины

Освящение памятника Сталину и удар по Чернигову, а также новая тактика ВС РФ — российские военкоры обсуждают в своих Telegram-каналах самые разные темы, прямо или опосредованно связанные со спецоперацией на Украине. Подробнее о том, что пишут журналисты, — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Не надо плодить кумиров»

Командир батальона «Восток» решил высказаться на нашумевшую тему спора вокруг освящения памятника Иосифу Сталину.

«Надеюсь, большинству понятно, что не столько факт открытия памятника Сталину возмутил православную общественность, сколько его освящение представителем Церкви. Мне прислали ролик, в котором опрятный и выглядящий вполне вменяемым пожилой мужик рассказывает на открытии памятника про нравственность, мораль и про высокий вклад в формирование всего этого лично Сталина... Потом следует обряд освящения, и наступает сильное ощущение сюра от происходящего. Зачем? Коммунистам это точно не нужно», — рассуждает Ходаковский.

Он отмечает, что трезво относится «к тому времени и к людям того времени». «Трезво отношусь к нашему времени и к себе в конце концов. Эта трезвость — основа моего сознания», — отмечает автор поста.

Ходаковский признается, что на его полке стоят рядом бюстики Сталина и Дзержинского. «Я не плююсь ритуально на них и не окропляю святой водой, изгоняя демонов, — я смотрю на них, чтобы помнить. Я не слушал Радзинского и своё представление о том времени черпал в архивах и уверен, что вон тот опрятный мужик никогда не держал в руках тех документов, которые держал я, и своё восторженное отношение формировал из газетных вырезок. Историю нужно воспринимать объективно, а кумиров плодить поменьше», — заключает он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Поддубный: «Ликвидирован один из самых жестоких неонацистов»

Военкор ВГТРК опубликовал фото, которое, по его информации, фиксирует последствия ночного ракетного удара по Новокраматорскому машиностроительному заводу. Цеха предприятия, по слова Поддубного, «использовались украинскими формированиями для ремонта и хранения техники».

Кроме того, военкор опубликовал фото бойца ВСУ Сергея Рубана. По данным Поддубного, тот был ликвидирован в Запорожской области.

«Участник Майдана, в зоне боевых действий с 2014 года, был ранен в боях за донецкий аэропорт. С 2022 года был в составе 46-й ОДШБр ВСУ, участвовал в боях на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях. По имеющимся данным, Рубан отличался особой жестокостью в обращении с гражданским населением и пленными. Ликвидирован в Запорожской области», — написал Поддубный.

Также 19 августа стало известно о том, что российские бойцы группировки «Отважные» ликвидировали девушку-снайпера с позывным Молния на Сватовском направлении.

«В результате снайперской дуэли бойцом группировки „О“ был ликвидирован „Суперснайпер“ ВСУ Ариана, позывной Молния. Она была уничтожена 7 августа на Сватовском направлении», — отметил источник Telegram-канал «Работайте, братья!».

Александр Сладков: «Тактика „тысячи порезов“ приносит отличный результат»

Журналист ВГТРК Александр Сладков с радостью воспринял новость о том, что правительство России решило создать Донецкое общевойсковое командное училище.

«Оно и так было. Но профессиональный уровень подготовки курсантов нормальным назвать нельзя. Хотя выпускники ДонВОКУ достойно воевали с карательными силами Украины и теперь участвуют в СВО. Сейчас в Донецке создается настоящее военное училище», — отмечает Сладков.

Он напоминает, что сейчас в России два ВОКУ: Московское и Дальневосточное (Благовещенск).

«Были еще Ленинградское, Омское, Владикавказское училища (расформированы). Теперь формируют училище в Донецке. Я знаю, что оперативно сделано для резкого подъема качества профессионального обучения общевойсковых командиров в ДНР, но не уверен, что об этом можно громко говорить. Но поверьте — приняты самые неотложные меры. Теперь необходимо возведение матбазы, полигонов. Возможно, ДонВОКУ займет площадь Донецкого бывшего высшего политического училища. А может, будет создана новая база», — написал Сладков.

По мнению военкора, это отличное и своевременное решение.

Также Сладков рассказал, что британцы охарактеризовали одну из схем действия ВС РФ в зоне СВО как тактику «тысячи порезов».

«Тактика „тысячи порезов“, которую приписывают нам, что мы в мелких стычках уничтожаем всё больше и больше противника, так не мы её выбрали, это тактика ВСУ. Где противник лезет, там его жгут и прикапывают. Если противник пойдет „танковой свиньёй“, собрав свои силы вместе, в единый кулак — нам ещё лучше, большая цель проще поражается», — подчеркнул Сладков.

Фото: vk.com/donvoku_com

Коц рассказал, что случилось 19 августа в Чернигове

19 августа пользователи Сети опубликовали видео разрушений в Чернигове после ракетного удара. По данным СМИ, удар пришелся по месту сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам.

Отмечается, что большинство присутствовавших на мероприятии были действующими украинскими военными. Как утверждает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате взрыва погибли семеро человек, еще 90 были ранены. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным источников российских СМИ, собрание военных в Чернигове было замаскировано под фестиваль дронов.

О взрыве в центре Чернигова также рассказал глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус. По его словам, на город упала баллистическая ракета. Пресс-служба Воздушных сил ВС Украины ранее сообщила об угрозе применения ударных беспилотников в Черниговской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

«Сейчас организаторы военной, по сути, выставки в выходной день в центре Чернигова, и власти города переводят друг на друга стрелки — кто кому давал разрешение на такой потенциально опасный перформанс, кто не давал. В комментариях в украинских пабликах на удивление единое мнение — это было преступным решением. Ведь очевидно, если ты анонсируешь такое мероприятие в открытую, оно станет целью», — отмечает Александр Коц.

«Это как если бы выставку „Армия-2023“ решили провести в Белгороде или Курске. Туда бы полетело все, что может летать», — подчеркнул военкор.

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