https://static.news.ru/photo/fda6f45e-cf2f-11e9-86b2-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко назвал решение украинского кабинета министров о своём увольнении с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) незаконным.

Об этом сообщает RT . По его словам, решение правительства направлено на установление в столице страны «фактически прямого президентского управления». Градоначальник посчитал, что действия кабмина нарушают конституцию.

Политик признался, что пока не видел официального документа от правительства с подтверждением своей отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады увольнения Виталия Кличко в конце июля 2019 года. Формально требование было избыточным, так как по законам страны все председатели горадминистраций должны покинуть свой пост после избрания нового главы государства. Между тем, как писал News.ru, Кличко заявил, что кресло мэра Киева ему не интересно. Он сказал, что получает удовольствие от реализации проектов, меняющих жизнь города к лучшему.