Киев получил два суперсамолета ASC 890: а чем ответит ВС РФ?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Новоявленный член НАТО Швеция яростно включилась в процесс продления агонии Украины. Помимо снарядов и артиллерийских стволов Стокгольм обещал президенту этой страны Владимиру Зеленскому два современных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) АSС 890, известных также как Saab340 AEW&C.

Эти самолеты разработки начала 90-х годов могут находиться в воздухе до пяти часов и обладают радаром, способным сканировать пространство на расстоянии 300–400 км. Правда, по некоторым оценкам, они способны сканировать лишь пространство в диапазоне 120 градусов, так как хвост машины всегда остается в «мертвой зоне». Впрочем, эти самолеты ценны еще и тем, что вписываются в сложную натовскую схему нового этапа эскалации на Украине.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Самолет Saab 340 AEW&C

Совпадение? Не думаем

Почти одновременно Владимир Зеленский в Бельгии получил заверения от премьера Александра де Кроо, что вскоре Украина получит четыре истребителя F-16. И по мере поставок бельгийцам обещанных новых американских самолетов F-35 старые модели будут предоставляться украинским силам.

Аналогичные заверения Киев уже получил от Дании, Нидерландов. Есть информация, что первые истребители, столь желаемые Зеленским, уже переброшены в Румынию. А, по информации «Военного обозрения», первый F-16 уже был даже засечен нашими радарами в украинском воздушном пространстве. Причем его прятали в компании старых советских Су-25 и МиГов.

Таким образом, реальное задействование этих истребителей на Украине не за горами. А появление шведских самолетов ДРЛО — это шаг к созданию единого атакующего контура. Шведские самолеты дальнего обнаружения приспособлены для того, чтобы автоматически передавать собираемую информацию на бортовой компьютер истребителей. А те уже будут реагировать на обстановку.

Предполагается, что идеальный формат действий для F-16 — это звенья по 12 самолетов, способных «красться» на предельно малой высоте прежде, чем выпустить свои ракеты по целям. Есть информация, что эти самолеты будут предназначены, конечно, не для воздушных боев. Они станут играть исключительно роль платформ для запуска ракет «воздух — земля», работая в связке с самолетами ДРЛО и получая информацию от спутников.

Новая ступень эскалации

На очередном этапе накачивания украинских войск оружием мы уже не отделываемся общими заявлениями. И будем считать все поставленные Украине истребители потенциальными носителями ядерного оружия. Собственно, ВС РФ давно систематически наносили удары по аэродрому в украинском городе Староконстантинове, где изначально предполагалось базирование американских истребителей. Но далеко не все эти атаки были эффективны. Проблема в том, что там были построены еще советские подземные укрытия для самолетов, которые под толщей бетона должны были в теории выдержать даже ядерный удар.

А взорванную взлетно-посадочную полосу довольно быстро восстанавливали. Но на этот раз удары наносились в зону, где планировалось техническое обслуживание F -16, известных своею «капризностью». Ведь без серьезной профилактики после каждого боевого вылета эти самолеты становятся бесполезными.

Одновременно недавно были нанесены удары, в том числе и «Кинжалами», по знаменитому Яворивскому полигону, что под Львовом. В 2022 году там удалось уничтожить множество тренировавшихся иностранных наемников. На этот раз, помимо превращения иностранных инструкторов в «груз 200», были, как утверждают, снесены и пункты управления, предназначенные как раз для ведения нового этапа воздушной войны против России. По неофициальной информации, были поражены все три бункерные цели — центр управления ВВС, учебный и общежитие.

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press Истребитель F-16

Кто с F-16 к нам придет

Предполагается, что на полигоне под Львовом шла подготовка летных экипажей, включая западных отставников, а также осуществлялась координация будущего управления воздушными маневрами с натовским центром управления в Польше. Теперь, хотя бы на некоторое время, эти планы останутся на бумаге.

Но многие проблемы еще впереди. В частности, есть натовские планы сажать после вылетов истребители на аэродроме недалеко от Кишинева, в нейтральной пока Молдавии. В надежде, что по этому объекту мы не решимся нанести удар, чтобы не втягивать молдаван в конфликт. Но НАТО должны понимать — терпеть издевательств мы не будем. И при появлении АSС 890 или F-16 ВС РФ будут действовать предельно решительно. В этом уже нет сомнений.

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