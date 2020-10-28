КГБ Белоруссии счёл поджог здания ГАИ в Мозыре актом терроризма

https://static.news.ru/photo/e8fd542c-1938-11eb-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис Мавлютов/wikipedia.com

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

Его слова приводит госагентство БелТА. Бычек добавил, что материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области.

Инцидент произошёл около 03:30 ночи 28 октября. Неизвестный мужчина разбил окно в здании ГАИ и бросил внутрь бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Люди не пострадали. Снаружи на стене неизвестные написали краской «Возмездие!».

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Европа поддержала белорусскую оппозицию, Россия, в свою очередь, считает Лукашенко легитимным президентом.

27 октября Лукашенко сообщил, что лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредства, включая светошумовые гранаты, писал NEWS.ru.