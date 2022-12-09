Казахстанским банкам разрешили операции по картам «Мир» Банки в Казахстане получили разрешение США на использование карт «Мир» внутри страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки в Казахстане получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт платежной системы «Мир» внутри страны, сообщает Агентство республики по регулированию и развитию финансового рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти операции будут находиться под особым контролем.

8 декабря 2022 года было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами <...>, в котором ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан. <...> При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем, — говорится в сообщении агентства.

Представители Управления по контролю за иностранными активами подчеркнули, что разрешение на использование карт «Мир» в Казахстане не должно использоваться для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, банки в Казахстане смогут беспрепятственно принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные держателям карт через банкоматы. Решение об обслуживании российских карт принимает руководство банка.

Ранее РБК сообщал о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Об этом рассказали два источника на рынке. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ.