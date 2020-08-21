Казахстан стал лидером мирового автопрома по итогам 2020 года

https://static.news.ru/photo/acd4eea8-e3b2-11ea-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Ассоциация Национальных продаж автомобилей (NCSA) назвала Казахстан лидером мирового автопрома по итогам мая 2020 года. Такое решение было принято на основе анализа 96 мировых авторынков.

Ключевыми факторами успеха названы согласованные действия правительства и автопроизводителей. Напомним, в республике осуществляют деятельность сразу несколько автозаводов, включая «Сарыаркаавтопром», «Азия Авто», «Семаз», Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto, «КАМАЗ Инжиниринг» и Daewoo Bus Kazakhstan, — цитирует сообщение портал SpeedMe.

Причиной значительного снижения производства автомобилей в мире стала пандемия коронавируса. По оценкам экспертов, она привела к сокращению производства в США на 29%, во Франции — на 47%, в Германии — на 49%, в России — на 54%, а в Великобритании — на 87%. Однако Казахстану удалось в мае добиться прироста продаж в 19%.

Самым популярным брендом автомобилей в стране осталась Lada. В этом году было продано около 7 957 машин.

Как информировал NEWS.ru, российское правительство включило автомобильный ретейл в число отраслей, которые сильнее других пострадали от ограничений по коронавирусу.