Казахстан получил одобрение России на транспортировку своей нефти в ФРГ Минэнерго Казахстана: РФ устно поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе»

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Астана получила устное одобрение России на транспортировку своей нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Германию. По его словам,которые приводит ТАСС, прежде у Казахстана никогда не было проблем в отношении прокачки.

Мы ждали официального подтверждения от коллег из РФ, потому что пропуск через Россию. Но здесь устно мы это подтверждение [от российской стороны] имеем, — рассказал министр.

Он добавил, что Астана планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти. При этом общий объем, запрошенный Германией на 2023 год составляет до 1,5 млн тонн, хотя потребности Берлина больше, и Казахстан максимально может поставлять 6-7 млн тонн в год, уточнил министр.

Ранее «Известия» сообщили, что в прошлом году властям Казахстана не удалось наладить поставки нефти в обход территории России. Астана часто высказывалась относительно поисков альтернативных маршрутов, однако эти пути так и не были найдены. Издание пишет, что поиск новых путей поставок нефти для Казахстана может занять несколько лет.