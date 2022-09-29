Между Россией и казахстанским Уральском отменили автобусное сообщение

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Между российскими городами Самарой, Тольятти и казахстанским городом Уральском временно приостановлено автобусное сообщение, говорится на сайте автовокзала Уральска. Указано, что временная отмена рейсов связана со сложившейся обстановкой на границе между двумя государствами.

В связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и Российской Федерации с 29 сентября 2022 года, в целях безопасности пассажиров, будут временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте со стороны РК и со стороны РФ по маршрутам: Уральск — Самара и Уральск — Тольятти, — говорится на сайте организации.

Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин ранее заявил, что правительство республики планирует организовать «зеленый коридор» на границе с Россией для своих граждан и машин с продовольствием. Это намерены сделать, потому что из-за очередей на границе в республику в установленные сроки не могут заехать казахстанские автомобили с продовольствием.

Тем временем на границе Оренбургской области с Казахстаном люди строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах. Судя по кадрам, снятым очевидцами, вынужденные сутками ожидать очереди на пропускном пункте помогают и поддерживают друг друга. Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян, а 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику.