Кадыров призвал жителей Казахстана прекратить беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к протестующим в Казахстане. Он призвал их прекратить беспорядки и не разрушать страну. Видео опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

По мнению Кадырова, события, происходящие в Казахстане, ни к чему хорошему не приведут.

Вам будет самим трудно. Сегодня у вас цены за газ повышены, а завтра — за всё, и послезавтра вы будете жить в развалинах, в ещё худших условиях, — сказал глава Чечни.

Он отметил, что проблемы существуют в любой стране и в любом регионе, однако начинать протесты было неправильно и не следует их продолжать, сжигая и разрушая своё.

Мне обидно за Казахстан, за мой братский казахский народ, — заключил Кадыров.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

По последним данным, в республике в ходе беспорядков задержаны 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё столько же — ранены. Среди силовиков погибли 18 человек и ещё 740 пострадали.

Профсоюзный и оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов в беседе с NEWS.ru заявил, что у Токаева есть только неделя на урегулирование ситуации. Если он не уложится в этот срок, политический кризис ещё более ускорится и можно ожидать любых последствий.