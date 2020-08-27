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Из Октябрьского РУВД Минска выпустили российских корреспондентов

21:17, 27 августа 2020 17
Юрий Шамшур Юрий Шамшур Фото: Юрий Шамшур/facebook.com

Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы.

По словам Шамшура, вместе с ними также освободили фотокорреспондентов агентств БелТА и МИА «Россия сегодня». В свою очередь Бобылев отметил, что у журналистов из других стран продолжают проверять документы, передаёт ТАСС.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске.

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