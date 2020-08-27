В Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

https://static.news.ru/photo/9996a830-e88b-11ea-931f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске.

В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы. Примечательно, что в колонне много верующих, вышедших со службы из католического костёла и православного храма, передаёт ТАСС.

ОМОН уже начал вытеснять участников акции протеста с площади Независимости. Милиция предупреждает о незаконности акции.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в белорусской столице начались задержания участников митингов. Силовики партиями заводят участников акций протеста в автозаки. Уже задержаны более 10 человек.