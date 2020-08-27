В Минске на площадь Независимости вышли несколько тысяч человек

Белорусские протестующие вечером 27 августа вновь собрались на площади Независимости в Минске.
В настоящее время на площади находится около тысячи человек. К месту приближается колонна ещё из около двух тысяч человек, которые выдвинулись с площади Свободы. Примечательно, что в колонне много верующих, вышедших со службы из католического костёла и православного храма,
ОМОН уже начал вытеснять участников акции протеста с площади Независимости. Милиция предупреждает о незаконности акции.
В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что в белорусской столице начались задержания участников митингов. Силовики партиями заводят участников акций протеста в автозаки. Уже задержаны более 10 человек.
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