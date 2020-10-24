И. о. президента Киргизии Жапаров планирует баллотироваться на пост

https://static.news.ru/photo/fc43af4a-176c-11eb-9b28-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: japarov.sadyr/facebook.com

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах, которые пройдут в январе 2021 года. Об этом политик заявил во время поездки в Кочкорский район Нарынской области.

Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет, — цитируе т Жапарова киргизское агентство 24.kg

Для того чтобы баллотироваться на пост, Жапаров должен уйти в отставку с поста исполняющего обязанности главы государства. Он планирует сделать это в начале декабря.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста.

21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

NEWS.ru писал, что Жапаров намерен посетить Россию с официальным визитом. О планах политика заявил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.