И. о. президента Киргизии Жапаров планирует баллотироваться на пост

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах, которые пройдут в январе 2021 года. Об этом политик заявил во время поездки в Кочкорский район Нарынской области.
Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет,— цитирует Жапарова киргизское агентство 24.kg
Для того чтобы баллотироваться на пост, Жапаров должен уйти в отставку с поста исполняющего обязанности главы государства. Он планирует сделать это в начале декабря.
4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста.
21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.
NEWS.ru писал, что Жапаров намерен посетить Россию с официальным визитом. О планах политика заявил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.
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