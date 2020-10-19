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Хакеры взломали сайт парламента Киргизии и потребовали выкуп

14:55, 19 октября 2020
Фото: Pexels

Группа хакеров The Black Pirate взломала сайт киргизского парламента. Преступники потребовали $10 тысяч (около 755 тысяч рублей) и пригрозили продать попавшие к ним данные, если не получат оплату.

На сайте появилось сообщение, что взломщики получили в распоряжение логины, пароли, номера телефонов и личные данные с портала, а также располагают базой данных киргизских граждан. Представитель парламента заявил журналистам «Интерфакса», что власти не собираются платить преступникам.

Это не вирус, а конкретные люди работали над взломом сайта. Ни о каком выкупе речи быть не может. С донорами у нас разработан проект по модернизации сайта. После случившегося мы намерены полностью его закрыть и разработать новый, — подчеркнул он.

В настоящий момент сайт снова доступен.

5 октября Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер Садыр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, но он отказался, писал NEWS.ru.

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