Грузовик с российскими миротворцами попал в ДТП в Нагорном Карабахе

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На въезде в город Степанакерт в Нагорном Карабахе грузовик, переводивший группу российских военнослужащих из миротворческого контингента, столкнулся с легковым автомобилем.

10 декабря на въезде в Степанакерт легковой автомобиль под управлением гражданского лица в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем повышенной проходимости «Урал» российского миротворческого контингента, — сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В результате ДТП водитель легковушки и её пассажир скончались на месте, их личности устанавливаются. Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе, эскалация которого произошла 27 сентября. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению главы Азербайджана, военное решение конфликта в Нагорном Карабахе было неизбежным.