Алиев заявил о неизбежности военного решения карабахского конфликта

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 декабря, выступая на параде Победы в Баку, объяснил, почему военное решение конфликта на территории Нагорного Карабаха стало неизбежным. По его словам, так произошло из-за того, что резолюции Совбеза ООН «остались на бумаге».

Алиев подчеркнул, что Азербайджан наблюдал за политической ситуацией в мире и понимал, что международное право не действует. При этих условиях основным фактором решения конфликтов становится сила.

Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным, — цитирует Алиева РИА Новости.

Кроме того, политик привёл в пример высказывания посредников по Карабаху. Они утверждали, что конфликт нельзя разрешить военным путём. Однако дипломатического выхода так и не было найдено.

На параде в Баку присутствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он прибыл в Азербайджан накануне.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ильхам Алиев сообщил, что Баку уже подписал с турецкими компаниями договоры на проведение работ по восстановлению возвращённых территорий в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе, эскалация которого произошла 27 сентября. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.