Баку подписал договоры с турецкими компаниями по восстановлению Карабаха

https://static.news.ru/photo/fbaa86f8-3a2b-11eb-b9b2-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку уже подписал с турецкими компаниями договоры на проведение работ по восстановлению возвращённых территорий в Нагорном Карабахе.

Первые договоры были подписаны с турецкими компаниями, и это естественно, потому что Турция — братская страна. Надеюсь, что следующие договоры будут подписаны с итальянскими компаниями. И это тоже естественно. Потому что Италия — близкий друг Азербайджана, — цитирует РИА Новости Алиева.

На встрече с госсекретарём МИД и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано Алиев отметил, что визит в Азербайджан итальянской делегации демонстрирует «крепкие дружественные отношения», потому что не прошло и месяца после окончания войны.

Мы высоко оцениваем этот жест солидарности и поддержки, — добавил Алиев.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в азербайджанскую столицу с двухдневным визитом. Он планирует посетить военный парад в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе, который пройдёт на площади Свободы в Баку 10 декабря. Источники в дипломатических кругах также рассказали, что 10 декабря президент Турции проведёт переговоры с Ильхамом Алиевым. Вероятно, стороны подпишут ряд документов.

В Турции этот визит Эрдогана в Азербайджан назвали историческим. По словам пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омера Челика, Эрдоган летит в Баку, «чтобы поздравить Вооружённые силы Азербайджана».