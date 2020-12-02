Гол в свои ворота: как Запад помог Лукашенко сохранить власть

С момента начала массовых протестов в Белоруссии прошло почти четыре месяца. С тех пор Запад выделил миллионы долларов на финансирование белорусской оппозиции, ввёл два раунда санкций против Минска и выпустил бесcчётное количество воззваний к властям республики. Однако это привело лишь к сближению Москвы и Минска и прекращению диалога по правам человека между Белоруссией и ЕС. NEWS.ru поговорил о перспективах сотрудничества РБ и Запада со спецдокладчиком ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марин.

В конце ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал очередной раунд санкций против Минска. На этот раз они затронут более широкий круг лиц, связанных с властями республики, а также ряд фирм. Правда, вряд ли речь идёт о крупных белорусских госпредприятиях, ограничительные меры против которых могли бы серьёзно повлиять на экономику. В ЕС подчеркнули, что хотят ударить по связанным с Александром Лукашенко олигархам, а не по госсектору. Оглашение подробностей нового санкционного пакета ожидается в середине декабря.

Предыдущие ограничительные меры касались чиновников, которых подозревают в фальсификации выборов, а также высокопоставленных официальных лиц республики, включая президента Лукашенко, попавшего под второй раунд санкций. Первые ограничения были введены 2 октября — спустя два месяца после президентских выборов, вторые — 6 ноября. К желаемому эффекту это не привело, и третий, вероятно, последний санкционный пакет имеет так же мало шансов на успех. Даже в 2011 году ответ Запада на нечестные выборы в Белоруссии был жёстче: в чёрный список вошло больше людей, а дипломатические отношения оказались заметно понижены.

Осторожная реакция на белорусский кризис не уберегла Запад от эффекта, которого он стремился избежать. Минск сразу же активизировал отношения с Москвой, а диалог по правам человека с ЕС, по заявлению министра иностранных дел Владимира Макея, был прекращён.

Thibault Savary/Global Look Press

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марин в разговоре с NEWS.ru заявила, что сожалеет о таком решении, но подчеркнула, что её мандат не позволяет говорить о политической ситуации в республике.

Я всегда рассматривала мандат специального докладчика как платформу для конструктивного диалога, взаимодействия и сотрудничества между системой ООН и международным сообществом в целом с Белоруссией. С сожалением вынуждена констатировать, что правительство Белоруссии продолжает свою политику изоляции, и я надеюсь, что оно пересмотрит эту позицию. Выполнение мандата Совета по правам человека — это реальная возможность для Белоруссии продемонстрировать свою готовность задуматься над вопросами прав человека и взаимодействовать со специальными процедурами ООН в целях улучшения ситуации. Анаис Марин спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии

Ни ООН, ни Евросоюз или США, правда, не уточняют, что Минск получит взамен возобновления диалога по правам человека. В Брюсселе туманно намекают, что готовы оказать финансовую поддержку стране, но только на условиях демократизации, то есть, по сути ухода Лукашенко с поста президента. Однако реальное восстановление экономики РБ может обойтись Евросоюзу настолько дорого, что убедить простых европейцев в необходимости таких шагов будет крайне сложно, даже в случае смены власти в Минске. Особенно на фоне рекордного падения экономики ЕС из-за пандемии. А «косметические меры» не изменят жизнь белорусов к лучшему, спровоцировав у них разочарование в сближении с Европой.

Помимо формального давления на белорусский режим, Евросоюз обещает помощь оппозиции. Декабрьский пакет санкций будет предусматривать €2,7 млн на юридическую, медицинскую и логистическую поддержку жертв репрессий, а также €1 млн на спонсирование независимых СМИ. Всего же на помощь белорусскому народу предлагается направить €50 млн.

Очень важно услышать озабоченность, выражаемую белорусским гражданским обществом, и я неоднократно призывала к подлинному и всестороннему диалогу между властями и организациями гражданского общества, а также независимыми СМИ, правозащитниками, блогерами и другими заинтересованными сторонами, — продолжает Анаис Марин.

Тем не менее словесные увещевания и скромная финансовая поддержка — это не то, чего хотела бы добиться от западных стран белорусская оппозиция. Но Брюсселю сейчас нечего предложить Минску, он не готов пойти ни на безвизовый режим, ни на обещания об ассоциации с ЕС с перспективой дальнейшего вступления. Именно такой откровенно беспомощной реакции ждал от Запада Александр Лукашенко, позиции которого только окрепли за месяцы, прошедшие после введения санкций.