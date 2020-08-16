Глава МВД Белоруссии заявил о финансировании протестов из-за границы

https://static.news.ru/photo/e8bf9f70-dfb7-11ea-8a7f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Караев Фото: mvd.gov.by

Протестные акции в Белоруссии финансируются из-за рубежа. Об этом заявил глава МВД республики Юрий Караев и назвал конкретные суммы, которые получают митингующие в так называемых цепочках протеста.

По его словам, парни получают по 30 белорусские рублей, а девушки — вдвое больше, по 60 рублей.

Их используют втёмную, управляют их сознанием и подсознанием, — цитирует министра БелТА.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. Поводом для них послужили обнародованные ЦИК республики итоги президентских выборов. Согласно им, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Демонстранты считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Также известно минимум о двух погибших. Более шести тысяч демонстрантов были задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения его подчинёнными своих полномочий после стабилизации обстановки. Он также предостерёг граждан от участия в несанкционированных массовых акциях, отметив, что это может привести к давке и гибели людей.