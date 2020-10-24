Глава МИД Киргизии обвинил внешние силы в протестах

https://static.news.ru/photo/ee27a62a-15e9-11eb-b098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что протесты в стране были организованы «провокационными силами» как внутри страны, так и извне.

По его словам, каждое государство имеет свои экономические и политические интересы.

Хочу отметить, что беспорядки произошли не только из-за политических разногласий между политическими партиями и действующей властью. Беспорядки произошли, конечно, не без провокационных сил не только внутри страны, но и за рубежом, — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что «определённые силы» пытались повернуть события в стране с учётом собственных экономических и геополитических интересов, а также безопасности. Также они рассматривали интересы по распространению идеологических и политических ценностей.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента.

Ранее NEWS.ru писал, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка в нынешнем статусе.