Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/3f5c9e74-c734-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров. Мероприятие посвятили социально-экономическому развитию страны. Он добавил, что никому не стоит «опережать события» в его государстве.

В этом нет необходимости. Это может навредить. Мы знаем, что, когда и как надо делать <...> Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, — цитирует лидера государственное агентство «Азертадж».

Активная фаза боестолкновений в регионе началась 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны.