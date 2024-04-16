Генсек ОДКБ рассказал о странах, которые хотят вступить в военный блок Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: широкий круг стран проявляет интерес к организации

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов

Широкий круг стран проявляют интерес к евразийской системе коллективной безопасности, заявил в интервью NEWS.ru генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, некоторые страны хотят заручиться поддержкой сильных союзников. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Речь идет о самом широком круге стран, проявляющих интерес к евразийской системе коллективной безопасности. Геополитическая ситуация в Евразии в настоящее время отличается нестабильностью и может складываться таким образом, что отдельные страны захотят заручиться поддержкой сильных союзников и получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты национальных интересов, — сказал Тасмагамбетов.

Ранее Тасмагамбетов отмечал, что расширение ОДКБ в обозримой перспективе вероятно, так как в мире будет расти потребность в миротворческих миссиях организации. По его словам, в условиях слома старого миропорядка, который сопровождается возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Он также отметил, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия.

Тем временем активно обсуждается вопрос дальнейшего участия Армении в ОДКБ. Имангали Тасмагамбетов подчеркивал, что каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности не было, хотя Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата. Он подчеркнул, что международная организация уважает любое решение суверенного государства.