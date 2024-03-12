Генсек ОДКБ опроверг приостановку членства Армении в организации Тасмагамбетов: официальных заявлений от Армении о выходе из ОДКБ не было

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Имангали Тасмагамбетов

Каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было, хотя Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата, сообщил ТАСС генсек организации Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что международная организация уважает любое решение суверенного государства.

О приостановке участия Армении в ОДКБ ранее заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Несмотря ни на что, деятельность организации продолжается в полном объеме, уточнил Тасмагамбетов. По его словам, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ.

О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации, — подчеркнул генсек ОДКБ.

Вывод российских пограничников из Армении может привести к эскалации напряженности, указывал ранее член Совета Федерации Виктор Бондарев. Он добавил, что это первый крупный недружественный шаг Еревана в отношении Москвы. По его словам, Армения движется по опасному пути, который чреват превращением Закавказья в регион напряженности и перманентных конфликтов.