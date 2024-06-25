«Это плохо»: в СНГ оценили риск выхода Армении из организации Лебедев: СНГ не видит рисков выхода Армении из организации

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

В СНГ не видят рисков выхода Армении из организации, заявил генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев, отвечая на вопрос NEWS.ru в кулуарах научного форума «Примаковские чтения». Он подчеркнул, что в последнее время Ереван ограничивает свою работу в рамках объединения, что плохо отражается на СНГ и на самой республике.

Что касается выхода [Армении] из СНГ — я такого риска не вижу. С другой стороны, я вижу огромное давление Запада на армянских партнеров, побуждающее занимать в некоторых случаях антироссийскую позицию или сворачивать свое сотрудничество в рамках СНГ. С большим сожалением я констатирую, что во многих форумах СНГ в последнее время Армения перестала участвовать. На мой взгляд, это плохо для СНГ, я как генсек это говорю. Но многие эксперты признают, что это плохо и для Армении, — заявил Лебедев.

В качестве примера такого негативного воздействия он привел ситуацию с Молдавией. По словам Лебедева, в недавнем интервью министр сельского хозяйства республики Владимир Боля отметил, что страна понесет огромный ущерб из-за сворачивания связей в СНГ. Он добавил, что членство в организации выгодно государствам-участникам. Те страны, которые действуют в противоположном направлении, сами наносят себе ущерб, заключил генсек.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что с точки зрения экономики Армения заинтересована в развитии связей с Россией. По его словам, торгово-экономические контакты государств развиваются очень интенсивно, а после начала СВО произошло кратное увеличение товарооборота, который составил $3,7 млрд (323 млрд рублей).