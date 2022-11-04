Еще два банка Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир» Киргизские банки Оптима Банк и «Бай тушум» приостановили обслуживание карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммерческие банки Киргизии Оптима Банк и «Бай тушум» приостановили обслуживание карт «Мир», говорится на их официальных сайтах. Данные решения вступили в силу с 1 ноября 2022 года. Причины приостановки работы с платежной системой «Мир» не называются.

Уважаемые клиенты, настоящим сообщаем вам о том, что с 1 ноября 2022 года ОАО «Оптима Банк» принял решение приостановить обслуживание платежных карт «Мир». Банк приостановил следующие операции по платежной системы «Мир»: операции по POS терминалам и банкоматах в эквайринговой сети Банка; входящие денежные переводы от ПС «Мир», — говорится в сообщении Оптима Банка.

На сайте банка «Бай Тушум» также было опубликовано оповещение о приостановке работы с картами «Мир». Руководство компании принесло извинения за возможные неудобства.

Ранее в Киргизии семь кредитных организаций приостановили обслуживание российских карт «Мир». Речь идет о банке «Кыргызстан», Банке Азии, Демир банке, Халык банке, банке «Компаньон», Бакай банке и Доскредобанке.

До этого Центробанк Киргизии сообщал, что в рамках интеграционных мероприятий государств — членов ЕАЭС, возможно, будет обсуждаться вопрос осуществления трансграничных переводов через системы быстрых платежей стран-участниц. В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время нет каких-то определенных сроков тестирования функционала. Отмечается, что в Казахстане относительно недавно была запущена своя система мгновенных платежей Нацбанка страны (СМП).