Элайджа Вуд записал видео в поддержку отца и сына Бабарико

https://static.news.ru/photo/a29188b4-bf88-11ea-a415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Сыгравший хоббита Фродо Бэггинса во «Властелине колец» голливудский актёр Элайджа Вуд поддержал оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико и его сына Эдуарда и сказал, что «в этом мире есть за что бороться», а также пожелал им как можно скорее оказаться на свободе. Об этом сообщила в Instagram подруга сына бизнесмена Эдуарда Александра Зверева.

Девушка рассказала, что в семье находящихся в заключении отца и сына Бабарико очень любят сагу «Властелин колец».

Эдик и Виктор Дмитриевич будут в восторге, когда они это увидят! Я очень надеюсь, что они увидят это скоро. Нам это позволит поверить в сказку в каком-то смысле, — сказала Зверева.

Обращение появилось по инициативе неизвестных сторонников Бабарико, которые воспользовались для этого услугами сервиса Сameo. На нём можно заказать обращение знаменитых актёров и музыкантов. Ролик Вуда обошёлся заказчикам в $225.

Виктор и Эдуард Бабарико, привет, это Элайджа. Ваши друзья из Беларуси попросили меня прислать сообщение и подбодрить вас. Я прочитал о вашей ситуации, она определенно непроста. Я надеюсь, что вы в порядке, что вы и ваш сын сможете продержаться, вас освободят и все останется позади, — заявил в своём обращении Вуд.

Виктор Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил , кого конкретно имеет в виду.

При этом, по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю.

Как писал NEWS.ru, кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса республики, а его сыну — по одной. Такие данные приводит штаб кандидата со ссылкой на Минский городской суд.