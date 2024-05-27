Эксперт раскрыл, что ждет отношения РФ и Армении в случае отставки Пашиняна Мирзаян: потенциальные лидеры Армении могут перезагрузить отношения с РФ

В Армении есть немало потенциальных лидеров, которые могли бы пересмотреть ситуацию в отношениях с Россией, предположил в разговоре с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. При этом архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший протесты против Никола Пашиняна, вряд ли успеет это сделать в случае своего избрания на пост премьера, считает аналитик.

Большинство потенциальных лидеров, которые могут прийти к власти, готовы начать перезагрузку отношений с Россией в позитивном ключе. Баграт все же фигура временная, он просто не успеет этим заняться. Он не собирается править страной. Его задача просто провести досрочные выборы, а дальше все зависит от решения народа, — пояснил Мирзаян.

Впрочем, по мнению политолога, ситуация в случае смены власти в Армении может остаться прежней.

Хотя, безусловно, некоторые политики имеют связи с Западом и действуют в его интересах, так что есть небольшая вероятность, что ситуация в отношениях с Россией не улучшится, — добавил он.

Утром 27 мая в разных городах Армении вспыхнули протесты. Их возглавил Галстанян. Он и его сторонники потребовали отставки Пашиняна. Оппозиция предложила кандидатуру архиепископа на этот пост.