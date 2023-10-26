Раскрыты задачи ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии Эксперт Алесин: в случае необходимости бойцы ЧВК «Вагнер» защитят Белоруссию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нахождение ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии стратегически необходимо для страны, заявил NEWS.ru белорусский военный эксперт Александр Алесин. По его словам, вагнеровцы в случае необходимости примут участие в обороне Белоруссии, обеспечении государственных интересов, сохранении конституционного строя республики.

ЧВК «Вагнер» имеет богатый боевой опыт, поскольку ее личный состав участвовал в реальных боевых действиях. Такого опыта не хватает белорусской армии при всей ее продвинутости, дисциплинированности, патриотизме. Очень хорошо, что бойцы «Вагнера» выступили инструкторами практически для всех наших подразделений и видов войск, — сказал эксперт.

Как подчеркнул Алесин, Россия и Белоруссия являются Союзным государством. Значит, укрепление обороноспособности Белоруссии с помощью вагнеровцев полностью отвечает интересам и России.

Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» остается в стране, чтобы реагировать на любые угрозы государству.

Контингент ЧВК «Вагнер» передислоцировался в Белоруссию в июле 2023 года. Министерство обороны республики заявляло, что вагнеровцы приступили к подготовке белорусских военнослужащих. Тренировки солдат из состава территориальных войск развернулись на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.