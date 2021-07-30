Эксперт объяснил слова Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии

Размещение российских войск на территории Белоруссии является одним из условий договора по Союзному государству. Об этом в беседе с Lenta.ru сказал военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя слова Александра Лукашенко о размещении войск России в республике.

Как объяснил Мураховский, в случае возникновения военной агрессии на территории дружественного государства Россия действительно может разместить свои военные силы для отражения этой опасности. Эксперт отметил, что потенциальная опасность действительно есть, но она не обязательно перерастёт в настоящую военную угрозу.

Уже известно, что вдоль границ России и Белоруссии НАТО развертывает дополнительные военные подразделения. А бронетанковая бригада США появилась буквально в последние годы. Также можно обратить внимание на размещение балтийского патруля из авиационных подразделений, — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался. При этом глава государства отметил, что в случае угрозы Союзному государству в Белоруссии могут быть размещены Вооружённые силы РФ, но сейчас в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что у республики достаточно крепкие, сплочённые и компактные ВС.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких обращений от Минска насчёт возможности размещения российских военных в Белоруссии не поступало. По его словам, такое возможно только после официального обращения руководства страны, но пока его не было.