Историк объяснил, как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном

https://static.news.ru/photo/ab7ebc64-edf3-11ea-9500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Forster/dpa/Global Look Press

Историк спецслужб Александр Колпакиди прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что силовикам удалось перехватить телефонный разговор между Варшавой и Берлином. Стороны обсуждали ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее Лукашенко анонсировал доказательства фальсификации отравления Навального. По его словам, разведка страны перехватила переговоры Польши и ФРГ, которые указывают, что информация об отравлении оппозиционера является обманом.

Технически перехватить телефонный разговор возможно. Есть специальные службы, — отметил эксперт в интервью URA.RU.

По его словам, самая сильная разведка в Америке. Американские и польские специалисты постоянно перехватывают и записывают все разговоры. Он также высоко оценил белорусскую спецслужбу. Они действительно могут предоставить Кремлю запись переговоров о Навальном.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что заявления об отравлении оппозиционера Алексея Навального являются провокацией, которую разыгрывает Великобритания.