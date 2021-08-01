Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек для проведения следственных действий. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Экс-президент страны был объявлен в розыск. По данным государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), Акаев передан Межведомственной следственной группе. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о коррупции по месторождению «Кумтор».

О результатах проведённых следственных действий и принимаемых процессуальных решений по Акаеву станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что Айдар Акаев, сын первого президента Киргизии Аскара Акаева, умер в Москве в возрасте 43 лет из-за сердечного приступа. Он жил в Москве с женой, сыном и дочерью.

Айдар Акаев был старшим сыном экс-президента Киргизии. В 2005 году он стал депутатом парламента, однако выборы были аннулированы после «тюльпановой революции» в Киргизии. Семья покинула Киргизию после возбуждения нескольких уголовных дел по выводу средств и финансовым махинациям.