Дурова заметили в Киргизии с российским блогером-инфоцыганом

Российского предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова заметили среди посетителей Иссык-Куль в Киргизии, сообщает Telegram-канал ВПШ. По его данным, в поездке бизнесмена сопровождал скандальный блогер Гусейн Гасанов. Они посетили музей петроглифов под открытым небом.

По информации журналистов, Дуров хочет инвестировать в крупный горнолыжный курорт «Три вершины». Предположительно, Гасанов мог стать посредником на переговорах между предпринимателей и местными властями.

Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Дуров признался, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию. По его словам, он может посещать Соединенные Штаты, но не хочет этого делать из-за чрезмерного внимания к Telegram, ведь мессенджер должен оставаться нейтральным.