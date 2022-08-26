«Договор ДНЯО выкинут на вашингтонскую помойку»: эксперт о выходках США Эксперт Баранец: желание Лукашенко вернуть ядерное оружие отправляет ДНЯО на «вашингтонскую помойку»

Фото: Xinhua/Global Look Press

Россия не раз указывала о нарушении Соединенными Штатами и Великобританией договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако заявления российской стороны касательно нарушений договора этими странами игнорировалась, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. Эксперт подчеркнул наличие американского атомного оружия на территории Германии, а также, что США устраивали учения для немецких военных по его применению. В связи с этим, желание Белоруссии вернуть в страну ядерное оружие справедливо, считает военный специалист.

Баранец, вспоминая заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вернуть ядерное оружие в страну пояснил, что ДНЯО фактически «выкинут в вашингтонскую помойку» и белорусский лидер не обязан соблюдать это соглашение в одностороннем порядке.

Тут не совсем понятно, почему Лукашенко, имея ввиду, что договор о нераспространении фактически выкинут на Вашингтонскую, Брюссельскую или Белинскую помойку, обязан соблюдать его в одностороннем порядке. Батька (Александр Лукашенко) абсолютно справедливо и симметрично поступает, — сказал эксперт.

Ранее белорусской агентство БелТА сообщили, что фронтовые бомбардировщики республики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия. Лукашенко рассказал об обновлении этих самолетов в контексте рассуждения о готовности Минска ответить на угрозы Запада. Баранец, комментируя это обновление заявил, что ядерные бомбы или уже находятся на территории Белоруссии, или же будут поставлены на ту авиабазу, где они будут нести постоянное дежурство.