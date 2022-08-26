«Ядерные бомбы уже в Белоруссии» : Баранец допустил наличие ЯО у Лукашенко Военный обозреватель Баранец считает, что Белоруссия уже получила ядерное оружие от России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ядерные бомбы или уже находятся на территории Белоруссии, или же будут поставлены на ту авиабазу, где они будут нести постоянное дежурство, заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. Так он прокомментировал слова президента республики Александра Лукашенко о том, что находящиеся на вооружении страны тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия.

В случае реальной военной опасности, тащить ядерные бомбы из России, через пол Европы и подцеплять из к самолетам, в то время, когда уже будут, этот самый аэродром бомбить, полная глупость и наивность. Так что, СУ-24 будут силами постоянной ядерной боеготовности Белоруссии, — сообщил Баранец.

Он добавил, что этот шаг был продиктован нынешними условиями, когда НАТО все активней продвигается к границам с Белоруссией, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что если Берлин будет требовать убрать ядерные бомбы с территории Германии, то они будут перемещены восточнее.

Такой страной может быть только Польша, а Польша граничит с Белоруссией, вот вам и ответ, — резюмировал Баранец.

Ранее президент Белоруссии рассказал о своем намерении вернуть в страну ядерное оружие. По его словам, он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы, под которой, прежде всего, понимается Польша.