Белорусские самолеты переоборудовали под ядерное оружие Президент Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских Су-24 под несение ядерного оружия

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся на вооружении страны тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия, сообщает БелТА. Глава Белоруссии рассказал об обновлении этих самолетов в контексте рассуждения о готовности Минска ответить на угрозы Запада.

Мы когда-то с [президентом России Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! — приводит агентство слова Лукашенко.

Он также предупредил западные страны об ответе в случае эскалации напряженности. По словам Лукашенко, им не помогут «никакие вертолеты, самолеты».

Ранее Лукашенко рассказал о своём намерении вернуть в страну ядерное оружие. По его словам, он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы, под которой, прежде всего, понимается Польша.