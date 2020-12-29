Додон вернулся на пост главы Соцпартии Молдавии

https://static.news.ru/photo/3b41a358-4aa5-11eb-a701-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Igor Dodon/facebook.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вернулся на пост руководителя Партии социалистов. Об этом сообщила на съезде партии председатель парламента Зинаида Гречаный, возглавлявшая формирование в период президентства Додона.

Полномочия партии переданы Игорю Додону. Это общее решение партии, принятое единогласно, — заявила Гречаный на брифинге.

Согласно Конституции страны, действующий президент не имеет права состоять в политической партии. Таким образом, став главой Молдавии, Додон приостановил членство в крупнейшем в стране объединении социалистов, оставаясь при этом его неофициальным лидером. Вернувшись на пост главы партии, он рассказал о ближайших целях.

Перед нами стоит две задачи — укрепить свои ряды на центральном уровне и на местах, а также подготовка и победа в досрочных выборах в парламент в 2021 году. Мы не будем участвовать ни в каких коалициях в нынешнем парламенте и выступаем за его роспуск, — заявил экс-президент.

На президентских выборах Додон соперничал с бывшим премьер-министром страны Майей Санду и проиграл ей во втором туре. Санду набрала 57,75% голосов, информирует радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, Додон убеждён, что Санду выиграла при поддержке Запада, который ещё предъявит ей «политический счёт». При этом, по мнению Додона, текущая ситуация в республике является попыткой западных стран спровоцировать конфликт и втянуть в него Россию.