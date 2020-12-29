Додон вернулся на пост главы Соцпартии Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вернулся на пост руководителя Партии социалистов. Об этом сообщила на съезде партии председатель парламента Зинаида Гречаный, возглавлявшая формирование в период президентства Додона.
Полномочия партии переданы Игорю Додону. Это общее решение партии, принятое единогласно, — заявила Гречаный на брифинге.
Согласно Конституции страны, действующий президент не имеет права состоять в политической партии. Таким образом, став главой Молдавии, Додон приостановил членство в крупнейшем в стране объединении социалистов, оставаясь при этом его неофициальным лидером. Вернувшись на пост главы партии, он рассказал о ближайших целях.
Перед нами стоит две задачи — укрепить свои ряды на центральном уровне и на местах, а также подготовка и победа в досрочных выборах в парламент в 2021 году. Мы не будем участвовать ни в каких коалициях в нынешнем парламенте и выступаем за его роспуск, — заявил экс-президент.
На президентских выборах Додон соперничал с бывшим премьер-министром страны Майей Санду и проиграл ей во втором туре. Санду набрала 57,75% голосов,
Как ранее писал NEWS.ru, Додон убеждён, что Санду выиграла при поддержке Запада, который ещё предъявит ей «политический счёт». При этом, по мнению Додона, текущая ситуация в республике является попыткой западных стран спровоцировать конфликт и втянуть в него Россию.