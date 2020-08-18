Десятки людей собираются в «цепи солидарности» в центре Минска

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Жители Минска в очередной раз начинают выстраиваться в «цепи солидарности» вдоль проспекта Независимости в центре белорусской столицы. По всей стране продолжаются забастовки и локальные протестные акции.

Как передаёт корреспондент ТАСС, сейчас у минского ГУМа собралось около 70 человек. Они держатся за руки и машут проезжающим машинам воздушными шариками. Автомобилисты приветствуют их гудками. Время от времени «цепь» разделяется на группы по 20-50 человек, они перемещается с места на место вдоль центральных улиц Минска. Люди также подходят к различным ведомственным учреждениям.

Подобные «цепи солидарности» последнюю неделю образуются не только в белорусской столице, но и по всей стране. Такая форма собраний имеет целью поддержать участников акций протеста, пострадавших от насилия силовиков. Первоначально живые «цепи» состоялись из женщин в белой одежде. Сейчас среди таких групп можно заметить людей и в других цветах.

Сегодня к мирным акциям в Минске присоединились том числе сотрудники «Атланта» и рабочие других предприятий. Также сообщается, что солидарность с протестующими выразили некоторые работники Белпочты.

Также люди устроили стихийную акцию возле тюрьмы на улице Володарского. Они громко скандировали «Сергей, с днем рождения!». Сегодня известному белорусскому блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому исполняется 42 года. Он хотел баллотироваться в президенты, но был арестован. Вместо него на выбора пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

Вечером в Минске запланирован митинг на площади Независимости. Люди намерены требовать отставки чиновников.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко признан персоной нон грата в ЕС. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа, писал NEWS.ru.