Десятки человек задержаны на акциях против Лукашенко в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/89967658-8efe-11eb-a0a7-96000091f725_660.jpg Фото: Вясна. Правы чалавека ў Беларусі / Viasna. Human rights in Belarus/facebook.com

Белорусские силовики задержали больше 30 человек по всей стане в ходе акции протеста против президента страны Александра Лукашенко, сообщили в правозащитном центре «Весна».

Общее число задержанных достигло 32 человек. Среди них двое журналистов издания Tut.by — Анна Калтыгина и Галина Уласик, два сотрудника газеты «Наша Нива» Надежда Бужан и Егор Мартинович, а также член Координационного совета оппозиции Наталья Дулина.

Как следует из списка, размещённого на сайте правозащитников, задержания проходили в Минске, Бресте и Новогорудке.

Накануне Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в протестах 27 марта в Минске. Сообщения, распространяемые в Telegram-каналах, признаны властями экстремистскими.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику, писал NEWS.ru.