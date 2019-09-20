В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса.
Инцидент произошёл на территории специально оборудованного полигона, где в этот день велись плановые подрывные работы.
Сапёры, проходящие службу по контракту, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают медпомощь, передаёт
Ранее News.ru писал, что семь человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Глава государства Реджеп Эрдоган отметил, что причины инцидента расследуются. По данным Минобороны, взрыв произошёл из-за попадания на территорию склада снаряда во время учебных стрельб.