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57 человек задержаны в Казахстане за участие в несанкционированных митингах 21 сентября. Акции состоялись в разных городах страны. Полиция сообщает о задержаниях в двух крупнейших городах Нур-Султан и Алма-Аты.

На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности, — передаёт МВД республики. Выйти на улицы людей призвал лидер движения «Демократический выбор» Мухтар...