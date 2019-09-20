Фото: Zhang Ling/Xinhua/Global Look Press

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса.

Инцидент произошёл на территории специально оборудованного полигона, где в этот день велись плановые подрывные работы.

Сапёры, проходящие службу по контракту, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают медпомощь, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что семь человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Глава государства Реджеп Эрдоган отметил, что причины инцидента расследуются. По данным Минобороны, взрыв произошёл из-за попадания на территорию склада снаряда во время учебных стрельб.

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