Что за закон об иноагентах приняли в Грузии, при чем тут Саакашвили Протестующие добились отзыва «законопроекта в русском стиле», но формально он не снят с повестки. Потребует ли оппозиция теперь освободить Саакашвили?

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Скандальный грузинский законопроект об иностранных агентах, принятие которого в первом чтении спровоцировало массовые акции протеста в центре Тбилиси, отозвали из парламента. Правящая партия «Грузинская мечта» выступила с заявлением об отзыве документа «без каких-либо оговорок». В Грузии считают, что после этой победы оппозиции следующим шагом может стать требование освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Как отбивались от закона

Напомним, 7 марта грузинский парламент в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, как заявляли его инициаторы, призван повысить прозрачность финансирования действующих в стране НКО и СМИ. Обсуждение документа вылилось в стычку между его сторонниками и противниками прямо в ходе заседания.

Когда же его все-таки приняли в первом чтении, это привело к новой волне уже уличных протестов в центре Тбилиси. Здание парламента на проспекте Руставели осадили тысячи демонстрантов. Они потребовали отозвать законопроект. Власти были вынуждены задействовать спецназ. Против демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ, 66 человек было задержано.

Спустя два дня митингов протестующие добились своего. Сегодня, 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» выступила с заявлением, в котором согласилась с требованиями манифестантов.

Мы как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок, — говорится в заявлении «мечтателей».

Фото: gd.ge Правящая партия «Грузинская мечта»

По их мнению, противники законопроекта запустили настоящую «машину лжи» и сумели представить его в негативном свете, введя тем самым в заблуждение часть грузинского населения. В партии считают, что на документ удалось наклеить «ложный ярлык „российского закона“», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в конце февраля внесли депутаты небольшой фракции «Сила народа». В прошлом году она откололась от правящей партии «Грузинская мечта».

Эти люди были в «Мечте». Они были очень активны в самой правящей партии. Но в прошлом году они заявили, что создают то ли новую партию, то ли пока политическую группу. Они сказали, что идейно остаются с большинством и будут голосовать с большинством. Но они отличались тем, что открыто критиковали Запад. До этого такое в Грузии было не принято вовсе. Они не говорили, что выступают против Запада (это и невозможно, потому что евроинтеграция как цель вписана в грузинскую конституцию), критиковали отдельных представителей Запада, которые, по их мнению, умаляли суверенитет Грузии, — пояснил NEWS.ru грузинский политолог Петре Мамрадзе, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии при Михаиле Саакашвили.

По его словам, «Сила народа» — это «такая националистическая фракция в „Грузинской мечте“, которой делегировали говорить то, что сама партия большинства позволить себе не может».

Первый, «пророссийский» вариант закона об иноагентах

Сами инициаторы законопроекта всячески подчеркивали, что подготовленный ими документ значительно либеральнее не только российского закона об иностранных агентах, но и американского Акта о регистрации иностранных агентов (FARA). В частности, они указывали, что в их варианте отсутствует само понятие «иностранный агент», которое может стигматизировать своего носителя в общественном мнении. Вместо него предложили использовать термин «агент иностранного влияния».

Кроме того, таким агентом в грузинском варианте могут признаваться только некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. О признании агентом иностранного влияния физических лиц речи не идет.

Фото: Global Look Press

Соответствующие определению законопроекта СМИ и НКО должны были бы зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния в грузинском агентстве публичного реестра, на которое возлагалась обязанность вести списки иноагентов. Ему же они были бы обязаны предоставлять специальную декларацию о своих источниках финансирования и расходах.

За уклонение от регистрации предусматривался штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч лари, или от $3,8 тыс. до $7,6 тыс. Однако маркировать себя в качестве «агента иновлияния», как это прописано в аналогичном российском законе, зарегистрировавшиеся в реестре были не обязаны. Не упоминалась в законопроекте и возможность уголовного преследования злостных уклонистов от регистрации.

Однако сравнительная мягкость законопроекта не защитила его инициаторов от обвинения в пророссийской ангажированности.

В Брюсселе и Вашингтоне — против

Сразу после его внесения документ раскритиковало ведомство верховного представителя Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности.

Законопроект о «прозрачности иностранного влияния» вызывает серьезные опасения. Создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежит в основе демократии. Принятие законопроекта противоречило бы этим устремлениям, а также нормам и ценностям ЕС, — заявили в Еврокомиссии.

По мнению европейцев, законопроект противоречит как минимум двум пунктам грузинского плана по евроинтеграции — по свободе СМИ и по привлечению гражданского общества к делам государственного управления.

Затем свое веское слово сказали Соединенные Штаты.

Фото: U.S. Department of State/Public domain/Wikimedia Commons Нед Прайс

Этот законопроект нанесет удар по тем самым правам, которые занимают центральное место в устремлениях народа Грузии к консолидированной демократии, евро-атлантической интеграции и светлому будущему. Это заклеймит и заставит замолчать независимые голоса, — так оценил законопроект пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Наконец, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах.

Этот закон никому не был нужен, он взялся ниоткуда, это могло быть только по велению Москвы. Этот закон должен быть отозван, — заявила она из Вашингтона, где находилась с визитом в самый разгар демонстраций на родине.

По словам Зурабишвили, те, кто сегодня поддерживает этот закон, отталкивают Грузию от Европы.

Меня не волнует его постатейное обсуждение, меня не волнует его сходство с каким-то старым американским законом, который, как мы прекрасно знаем, служит совсем другой цели, — сказала глава грузинского государства.

Запасной «американский» вариант

Зурабишвили имела в виду FARA — Акт о регистрации иностранных агентов, принятый в США аж в 1938 году, чтобы бороться с пропагандой нацистской Германии. Позднее он несколько раз изменялся и сейчас обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов только физических и юридических лиц, которые работают в США в интересах иностранных держав. За его нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В частности, именно за нарушение FARA к полутора годам тюрьмы была приговорена россиянка Мария Бутина, ныне депутат Госдумы.

Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhua/Global Look Press Саломе Зурабишвили

FARA, как и российский аналог, обязывает зарегистрированных иноагентов указывать этот статус на своей продукции. Правда, в США иноагентов за отсутствие маркировки никак не наказывают. Сейчас в американском реестре иноагентов значится 506 физических и юридических лиц.

В основном это американские лоббистские фирмы, а также иностранные СМИ и торговые представительства. В российском реестре сейчас 549 участников, среди них немало правозащитных НКО, СМИ и оппозиционных деятелей.

Еще 27 февраля депутаты «Силы народа» зарегистрировали в парламенте второй законопроект — «О регистрации иностранных агентов», который, по их словам, почти дословно списан с американского FARA.

Этот документ в случае своего принятия не только ввел бы в грузинское правовое поле пресловутое понятие иностранного агента, но и предусматривал за нарушение закона как административную, так и уголовную ответственность. Согласно этой версии законопроекта, обязанность регистрироваться в качестве «иностранного агента» будет лежать уже на любом физическом и юридическом лице с иностранным финансированием, за исключением дипломатов и должностных лиц иностранного государства.

За неисполнение закона предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Многие у нас считают, что тот, «американский», был просто для отвода глаз. На самом деле они не собирались его никак принимать, а просто сделали вид, что выбирают из двух вариантов, но с самого начала хотели принять именно «русский». Теперь правозащитники говорят, что просто сказать на словах, что мы отозвали закон, недостаточно. Отзыв должен еще пройти техническую процедуру, — пояснил NEWS.ru грузинский журналист из Тбилиси, который сам ходил на демонстрацию и попросил не называть свое имя.

Отозвали или все-таки нет?

Это подтверждает и политолог Петре Мамрадзе. По его словам, если законопроект прошел первое чтение, то для его отзыва необходимо провести второе чтение, только в ходе которого он и может быть отозван. Однако в ближайшие дни сессии парламента не запланированы.

Американский вариант законопроекта был приведен только для сравнения. Потому что посыпались обвинения, что это российский законопроект. Но «мечтатели» выбрали очень плохое время. И никак не позаботились о пиар-обеспечении, о работе с населением, с западными структурами. Грузинская молодежь документы не читает, и ей удалось внушить, что законопроект направлен против европейской интеграции. Молодежь вышла на улицы. И стала слушать оппозицию из Единого национального движения, партии Саакашвили. А на Западе сейчас началась кампания за освобождение Саакашвили, который якобы страдает в больнице. Так что хорошо, что законопроект отозвали, — считает Петре Мамрадзе.

По его мнению, отзыв законопроекта не приведет к немедленному прекращению протестов. Оппозиция постарается довести дело до освобождения Михаила Саакашвили.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Саакашвили

Думаю, на очередном митинге ЕНД будет выдвигать требование освобождения Саакашвили. Но, скорее всего, народу придет уже гораздо меньше. Если «Грузинская мечта» опять не наделает ошибок, — заключил политолог.

Между тем собеседник NEWS.ru, участвовавший в тбилисских митингах, признал, что в толпе о требованиях освободить Саакашвили ничего не слышал. «Но его сторонники, возможно, будут требовать для него свободы. Они этого требуют всегда», — отметил тбилисец.