«Люди удивляются, что я жив»: Саакашвили рассказал о своем самочувствии Bild: бывший президент Грузии Саакашвили прикован к постели и постоянно теряет сознание

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал немецкому изданию Bild, что он полностью прикован к постели, а также часто теряет сознание. По словам политика, когда он уезжал из Киева, он весил 120 кг, а сейчас вес снизился до 65 кг. Он также признался, что испытывает боль во всем теле.

Когда я уезжал из Киева, я весил 120 кг, сегодня я вешу 65 кг. У меня ужасная боль во всем теле. Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив, — сказал Саакашвили.

Он добавил, что результаты исследования МРТ указывают на повреждение мозга. По словам Саакашвили, общая симптоматика соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные специалисты.

Ранее врачи Саакашвили заявили, что вылечить его уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.