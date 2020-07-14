Баку: число погибших военных Азербайджана на границе с Арменией достигло 11

https://static.news.ru/photo/c11067b6-c5bd-11ea-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Одиннадцать азербайджанских военных погибли за время обострения на границе с Арменией, сообщает минобороны Азербайджана. Ведомство также заявило, что, желая обострить ситуацию, подразделения соседней республики, применяя крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты, снайперские винтовки, 60-, 82- и 120-миллиметровые миномёты и другую артиллерию, в течение суток нарушили режим прекращения огня на разных направлениях фронта 74 раза.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, — говорится на официальном сайте Минобороны Азербайджана.

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля на границе двух стран — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В результате погибли двое азербайджанских военных. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 июля провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе, писал NEWS.ru.