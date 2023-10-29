Число погибших на шахте в Казахстане увеличилось МЧС Казахстана: число погибших при аварии на шахте в Караганде увеличилось до 36

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Число погибших при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана достигло 36, сообщается на сайте МЧС республики. В настоящее время продолжают искать еще 10 горняков.

На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров, — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в аварийно-спасательных работах задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Также продолжается контроль газовой обстановки.

Взрыв на шахте произошел в ночь на 28 октября. Сообщалось, что причиной трагедии стал взрыв газометана. К месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября. Глава республики встретился с родственниками погибших и пообещал помощь в расследовании всех обстоятельств случившегося.