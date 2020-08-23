Четыре станции метро закрыли в центре Минска

https://static.news.ru/photo/5b4eabba-e52d-11ea-8e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: metropoliten.by

В Минске с 12:45 закрыты на вход и выход станции метро «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Октябрьская» и «Купаловская». В пресс-службе метрополитена объяснили это обеспечением безопасности пассажиров.

Поезда следуют без остановки на данных станциях, — говорится в сообщении.

В центре Минска на площади Независимости должна пройти масштабная акция протестов оппозиции. Как сообщает ТАСС, на площади ещё нет протестующих.

23 августа в стране было запланировано проведение автомобильного пробега в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Мероприятия было отменено из-за опасений провокаций со стороны оппозиции.

Массовые протесты в стране начались с 9 августа после президентских выборов. На них в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его соперник Светлана Тихановская получила 10,1%. Оппозиционно настроенные белорусы считают, что выборы были сфальсифицированы. Результаты голосования не признали в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провёл бы в стране новые выборы, «чтобы всех успокоить». На них бы он обязательно позвал международных наблюдателей.

Глава Белоруссии уверен, что в стране пытаются реализовать сценарий цветной революции по западным методичкам. Политик заявил, что «натовские войска лязгают гусеницами у ворот» Белоруссии, поэтому с 20 августа в Гродненской области начались масштабные учения. Также полёты в рамках охраны госграницы выполняет авиация.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская выразила уверенность, что военные не станут разгонять мирных протестующих. Она считает, что такое понимание есть и в белорусской милиции.