https://static.news.ru/photo/082873bc-e45c-11e9-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press

Копии секретных документов о планировании прохода украинских военных кораблей в Керченском проливе и введении военного положения изъяло Государственное бюро расследований (ГБР) в офисе украинского президента. Об этом заявил директор ведомства Роман Труба.

Разрешения на получение копий бумаг по инциденту в Керченском проливе ГБР пришлось добиваться через суд, сказал он в интервью Телевизионной службе новостей.

Проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы, — отметил он.

Документы находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и офисе лидера.

ГБР возбудило уголовное дело о госизмене против экс-президента Петра Порошенко в мае 2019 года. Причиной стала отправка украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля двинулись из Чёрного моря в Керченский пролив. Они не подчинялись требованиям властей РФ и опасно маневрировали. Украинские военные были задержаны. Они вернулись на родину в рамках обмена осуждёнными между двумя странами, который состоялся 7 сентября. Задержанные корабли пока остаются на российской территории, ведутся переговоры об их возвращении.

Ранее Труба сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведёт ведомство, писал News.ru.