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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:41

БПЛА уничтожили над Минском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Минском в ночь на 29 июля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. Пострадавших нет. В ведомстве подчеркнули, что власти принимают дополнительные меры для усиления контроля за воздушным пространством. Президент Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.

Дежурными силами по ПВО около двух часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь, был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 29 июля ударили БПЛА по пяти регионам России. По данным ведомства, атаке подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Смоленская и Ленинградская области. В общей сложности дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 дрона.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что удар ВСУ по региону привел к гибели одного человека. По его словам, в нескольких районах произошла массированная атака беспилотников.

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Минск
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