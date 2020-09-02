Более ста женщин выстроились в цепь солидарности в Минске

https://static.news.ru/photo/5ea50dd4-ed18-11ea-a695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

У стелы «Минск — город-герой» в центре белорусской столицы проходит новая акция протеста против результатов последней президентской гонки, в результате которой победил Александр Лукашенко. Свыше ста женщин выстроились в цепь солидарности.

Не менее 110 женщин пришли, чтобы принять участие в акции. Некоторые были с детьми. Протестующие держат в руках плакаты с антиправительственными лозунгами.

На месте присутствует несколько сотрудников правоохранительных органов. Они призывают собравшихся разойтись, так как это несанкционированная акция, сообщает РИА Новости.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Как писал NEWS.ru, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей убеждён, что внутренние противоречия в стране будут сняты в ближайшее время и Белоруссия восстановит статус открытого и спокойного государства в центре Европы. Мир, спокойствие и стабильность в государстве и обществе могут появиться только при спокойном эволюционном движении вперёд.