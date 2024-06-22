Бои за «ключ» к Донбассу: когда ВС РФ возьмут под контроль Часов Яр

Фото: МО РФ

В Вооруженных силах Украины пожаловались на чрезвычайно тяжелую обстановку в городе Часов Яр под Донецком. Власти ДНР сообщили об успехах российской армии в этом населенном пункте. Почему Часов Яр называют «ключом» к Донбассу, какую тактику используют ВСУ и когда город перейдет под контроль РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о штурмах города Часов Яр

Утром в пятницу, 21 июня, представители 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) сообщили в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) о массированных лобовых штурмах и «беспощадных» ударах по своим позициям в городе Часов Яр. По их версии, российские силы применяют управляемые бомбы и другие виды боеприпасов, из-за чего потери в их рядах увеличились.

Минобороны РФ не комментировало данные об ударах в Часове Яре. В середине дня советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала сообщил, что сухопутные силы «начали зачистку освобожденных районов» города — при поддержке с воздуха, поскольку ВКС тоже проводят «мощнейшую работу».

Спикер добавил, что на всем Донецком направлении российские войска закрепляются на ранее занятых позициях. Минобороны РФ не комментировало информацию Кимаковского.

Чем так важен для ВС РФ Часов Яр

Военный эксперт доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов напомнил, что Часов Яр расположен на возвышенности и это превращает город в важный укрепрайон — оттуда просматривается часть ДНР, которая остается под контролем Киева. Дорога из Часова Яра ведет в Краматорск, где находится подчиненная Киеву донецкая администрация, в Славянск, Константиновку и Дружовку.

По мнению Артамонова, в случае потери города ВСУ станет гораздо сложнее снабжать другие населенные пункты, находящиеся вдоль фронта вокруг Донецка, уверен Артамонов. По словам эксперта, излюбленная тактика натовских штабных консультантов, которые сейчас присутствуют на Украине, — строить города-крепости, соединенные коммуникациями между собой.

«Перерезание этих линий на уровне Часова Яра приведет к тому, что и на севере, и на юге прекратится равномерное снабжение фронта с украинской стороны. Поэтому этот город — ключ к обрушению центральной части фронта. Если его взять под контроль, это вынудит украинцев отойти минимально на 20–30 км», — предположил Артамонов.

Фото: МО РФ

С ним согласен бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев. По его мнению, когда ВС РФ возьмут город под контроль, украинским генералам придется выстраивать другую систему поставок вооружений и материально-технических средств на всем участке фронта в ДНР. Если ВСУ потеряют Часов Яр, это станет для них психологическим ударом, ведь они считали населенный пункт неприступным, предположил Хатылев.

«Если совместить успешный штурм города с действиями армии России на востоке, юге и юго-западе ДНР, то произойдет выравнивание линии фронта. Также она отодвинется от Донецка. У ВСУ будет меньше возможностей обстреливать город и окрестности. Это будет победа, которой Россия пытается достичь несколько месяцев», — сказал NEWS.ru Хатылев.

Сколько еще продлится штурм города Часов Яр

Как считает Артамонов, до конца этого лета город окажется уже под контролем ВС РФ. Это может произойти в течение трех недель, однако при других обстоятельствах понадобится и полтора месяца из-за особой подготовленности ВСУ, предположил эксперт.

«Ситуация похожа на Артемовск. Атакующие силы сталкиваются с одинаковой тактикой ВСУ — когда сектора огня из различных зданий перекрывают друг друга. Есть подземные коммуникации, в которых укрываются очень хорошо подготовленные части. Работают по известному принципу: части мобилизованных выдвигаются вперед, а сзади — в случае необходимости — опытные азовцы (батальон „Азов“ — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)», — пояснил он.

Сенатор Дмитрий Рогозин назвал главкома ВСУ Александра Сырского «чрезвычайно грамотным врагом». «Для него как для главнокомандующего ВСУ потеря Часова Яра не просто пощечина, а верный путь к отставке. Поэтому он постарается предпринять все возможное для отвлечения наших сил от удара на этом направлении. Именно поэтому следует ожидать нового «контрнаступа» противника. И это будет на Днепре», — считает он.

Что известно о боях в Часове Яре в 2024 году

В начале мая заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что потеря Часова Яра — вопрос времени.

В конце апреля американская The New York Times писала, что после Северодонецка, Артемовска (Бахмута) и Авдеевки российские войска «нацелились» на Часов Яр. По данным газеты, в Киеве надеются на возобновление поставок из США, которые помогут стабилизировать оборону этого города. Уже в середине мая издание писало, что у Часова Яра не хватает бойцов ВСУ и боеприпасов.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военный инженер группировки войск «Центр» Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке

В середине июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что в окрестностях Часова Яра продолжаются ожесточенные бои за господствующие высоты. По его мнению, украинская армия пыталась не допустить, чтобы ВС России форсировали канал Северский Донец — Донбасс, который проходит через город. Как предположил Марочко, именно для этого ВСУ установили вдоль водной преграды камеры видеонаблюдения и ежедневно проводили инженерную разведку.

Минобороны РФ также неоднократно сообщало о боях за Часов Яр и об отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось о десятках взятых под контроль сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

В каких районах зоны СВО ВС РФ добились успехов

В пятницу министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска владеют инициативой на всей линии фронта. «Благодаря их [российских военных] мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — сказал он на встрече с выпускниками военных вузов.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в соцсетях о прорыве армии ВС РФ на другом участке Донецкого фронта — у города Торецка. Она обвинила в неудаче ВСУ командующего Восточным фронтом генерала Юрия Содоля. По ее мнению, украинская армия потеряла позиции, которые удерживала с 2014 года, бои идут уже в поселке Шумы и россияне близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

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