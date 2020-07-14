Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Андрея Дмитриева

https://static.news.ru/photo/5fbf2f14-c5be-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dzmitryeu

Центризбирком Белоруссии 14 июля зарегистрировал кандидатом в президенты республики сопредседателя движения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

ЦИК признал, что кандидатура Дмитриева соответствует требованиям, необходимым для того, чтобы баллотироваться на пост главы государства, передаёт ТАСС.

В поддержку выдвижения Дмитриева кандидатом в президенты подписались более 106 тысяч избирателей при необходимом пороге в 100 тысяч подписей.

В 2009 году Дмитриев вместе с другими политиками основал общественное движение «Говори правду».

Ранее ЦИК Белоруссии снял с выборов президента Виктора Бабарико — основного конкурента действующего главы государства Александра Лукашенко. В комиссии заявили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.

Бабарико был задержан 18 июня 2020 года и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за ним стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет. Сейчас политик находится в СИЗО КГБ. Тем не менее, накануне представители фигуранта передали в ЦИК необходимые документы для его регистрации в качестве кандидата на высшую руководящую должность в стране.

За последнюю неделю рейтинг Александра Лукашенко составил 24%, пишут белорусские источники со ссылками на инсайдерские данные. Это на 4% меньше предыдущих показателей. Другие кандидаты, считающиеся серьёзными соперниками президента, наоборот, нарастили уровень поддержки. Так, за экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало высказались 18% респондентов, за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико готовы были отдать свой голос 16% респондентов, за Светлану Тихановскую, супругу популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, — 12%. При этом Бабарико до задержания располагал, по различным данным, даже 50-процентной поддержкой.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Их итоги ЦИК должна будет подвести в течение 10 дней. В случае необходимости второй тур выборов будет проводиться 23 августа, писал NEWS.ru.